MLB／法米拉禁賽結束 回牛棚任佈局投手NOWnews今日新聞 (2017-04-21 08:25)
在經過15場的禁賽後，大都會終結者Jeurys Familia(法米拉)，今天終於重新回到大聯盟，同時球隊還從叫上了捕手Kevin Plawecki，並將救援投手Rafael Montero和Sean Gilmartin下放3A做調整。
27歲的Familia在上一個賽季因為家暴受到起訴，雖然最終檢方撤銷了對他的告訴，但是在大聯盟近年的法規下，他還是必須要接受禁賽的懲罰。不過相比Jose Reyes，Familia的犯後態度較好，因此也僅被處以15場禁賽。
不過Familia畢竟一段時間沒有在實戰中投球，因此球隊目前傾向讓Addison Reed繼續擔任終結者一職，而將Familia定位在佈局投手，先用這樣的模式一段時間後再來調整。
上個賽季，Familia主投77又2/3局，奪下全聯盟最佳的51次救援成功，防禦率2.55，是球隊不可或缺的牛棚戰力。
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