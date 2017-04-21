中華職棒／林樺慶拚首勝 也要幫猿延續主場10連勝NOWnews今日新聞 (2017-04-21 01:25)
Lamigo桃猿隊投手林樺慶將於21日在桃園球場先發出戰中信兄弟，除了要幫自己拚生涯首勝外，他也要幫猿隊延續主場10連勝紀錄，中信兄弟則是推出洋投伍鐸先發，力止2連敗。
猿隊本季在主場無敗9連勝，除球迷戰力強外，主場神話也跟球隊韌性，與不放棄的團隊氣氛有關。
林樺慶是在2014年加盟猿隊，一開始主要以中繼、後援為主，不過這一兩年他開始肩負先發重任，去年他只先發一場，面對獅隊5.2局失5分吞敗，生涯首勝一直遲遲未到。
林樺慶說：「上次初登板，對我自己來說也是一個好的開始，上場後就一步一步來。」
林樺慶的球路本來就不好打，他今年球季先發出戰中信兄弟，主投6.1局，被敲出7支安打失掉3分，送出3次保送，狀況還不算差。
提起今年跟過去球季分別，林樺慶認為自己也在球種上進化，另外也比較會用頭腦去投球，不管是小胖（林泓育）學長、王溢正、（林）英傑也都有傳授一些小秘訣給他，例如如何調整先發節奏等，所以林樺慶也學到不少。
他表示：「首勝是一定會去想的事，但就要告訴自己，投得好，自然就有，要把握機會。」
中信兄弟在經過鄭凱文事件後，牛棚戰力依舊吃緊，儘管攻擊火力強，伍鐸要想辦法投長局數才能幫球隊完成桃園贏球的不可能任務。
此外猿隊打者王柏融的狀況越來越好，傷後復出的郭嚴文，加上陳俊秀，新秀楊岱均的活躍，是中信兄弟最要傷腦筋的打者。
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