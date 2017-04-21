眾所矚目的NBA季後賽在21日共有3場精彩賽事，分別是騎士對陣溜馬、公鹿出戰暴龍以及馬刺對決灰熊。

騎士vs.溜馬，系列賽騎士暫以2：0領先。

前兩場比賽溜馬打得不差，可是騎士更加技高一籌，尤其第2戰陣中「三巨頭」皆有所發揮，Kyrie Irving狂飆37分，Kevin Love也有27分11籃板的出色表現，加上LeBron James維持全能水準攻下25分、10籃板、7助攻，讓溜馬一哥Paul George的32分化為泡影。

回到主場作戰的溜馬勢必要嘗試防堵騎士「三巨頭」其中一員，中鋒Myles Turner也得有更加強勢的表現，除了George之外，得分後衛Monta Ellis必須展現出過往的得分爆發力，否則即便George場場皆有高水準演出，溜馬很可能仍難逃被橫掃淘汰的命運。

公鹿vs.暴龍，兩隊暫以1：1平手。

在第2戰找回手感的暴龍主控Kyle Lowry絕對是關鍵人物，他的表現會直接影響整個系列賽的走向，公鹿若想取勝，以強悍防守聞名的Matthew Dellavedova可能得更加花心思防守Lowry，只要Lowry像第一戰熄火，公鹿的贏球機會便會大幅提高。

至於暴龍同樣也必須對公鹿的「希臘怪物」Giannis Antetokounmpo嚴加看防，季中交易而來的PJ Tucker可能會是適當人選，此外中鋒Jonas Valanciunas得在禁區更為積極搶攻，發揮內線優勢，如此一來外圍的Lowry和DeMar DeRozan會更有機會拿分，暴龍的球賽會更加簡單。

灰熊vs.馬刺，系列賽馬刺暫以2：0領先。

馬刺前鋒Kawhi Leonard在前2戰打完如入無人之境，平均得分高達34.5分，投籃命中率為驚人的71.4％，2戰下來更是28罰28中，在灰熊總教練David Fizdale不惜被聯盟重罰也要公開批評裁判之際，灰熊團隊所要做的應該是設法降低Leonard的破壞力，否則光是抱怨並不會讓球隊拿下勝利。

灰熊主控Mike Conley前2戰打完平均可攻下18.5分、7.5助攻，帳面成績不俗，但不足以帶領灰熊贏球，Conley必須有更加亮眼、更具爆發性的表現，證明自己絕對有頂級合約的實力，也要避免灰熊慘遭橫掃出局。