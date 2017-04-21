中華職棒／統一獅戰悍將 本土年輕投手的對決NOWnews今日新聞 (2017-04-21 00:04)
中華職棒21日晚在台南球場富邦悍將迎戰統一獅，黃亦志先發，這是他本季第1次對獅隊先發，獅隊則由江辰晏主投，這兩名年輕的本土投手對戰，誰能勝出，是一大焦點。
黃亦志24歲，本季開幕戰對中信兄弟先發，投7局失1分，拿到勝投，表現獲好評，但接下來兩戰就表現的沒有第一戰那麼好，因此黃亦志想要有更好的成就，就要有更穩定的表現。
獅隊陣中，唐肇廷曾自黃亦志手中轟出全壘打，蘇智傑、潘彥廷、林志祥對黃亦志也都有很好的打擊表現。
江辰晏21歲，本季已出賽2場，沒有勝敗成績，防禦率4，4月6日曾對悍將先發，被擊出4支安打失3分、2分責失，與勝敗無關，這一戰江辰晏投出5次保送，是最大敗筆。
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