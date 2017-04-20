中華職棒／改運剃鬍子 王溢正轉中繼NOWnews今日新聞 (2017-04-20 19:40)
Lamigo桃猿隊左投王溢正因為上周日被中信兄弟三連轟吞敗，本季勝投尚未開張，目前0勝2敗，防禦率7.47，為了改運，他也把留了許久的鬍子剃掉，先暫時以中繼出發。
猿隊本周將讓洋投道恩斯以投一休四的節奏調整，因此，猿隊明天將推出林樺慶先發，史博威周六主投，周日由道恩斯再次先發。
對於明天先發將搶首勝，林樺慶認為：「就是希望一步一步來，有好的表現，然後把該做的做好。」
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