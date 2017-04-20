由「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」主辦的「Wings For Life全球路跑」將於5月7日於台南將軍漁港舉辦，20日特地舉行倒數暖身記者會，知名插畫家Duncan與塗鴉藝術家Bounce今年除了擔任活動大使，還將駕駛「終結者號（Catcher Car）」，扮演追逐所有跑者的大魔王角色。

「Wings For Life全球路跑」，是一場為不能跑的人而跑的公益活動，活動報名費與募款將全數捐給「Wings For Life 脊髓損傷研究基金會」，投入找尋脊髓損傷治癒方法的研究。屆時台灣與全球近三十國共十幾萬名跑者將不分晝夜同時開跑，賽事全程也將在活動官網上全世界同步live直播。

「Wings For Life全球路跑」獨創的嶄新活動概念，即由象徵終點線的「終結者號」於開跑後三十分鐘從起跑點出發，定期加速追逐所有跑者。每位跑者身上的號碼布中皆植有晶片，一旦被終結者追上，晶片便會被自動掃描且列入淘汰，終結者號同時將數據傳送至全球資料庫，全球連線排出世界名次。

記者會現場除了每屆都參賽的作家歐陽靖擔任主持人，還有多位活動大使到場為今年的跑者打氣，包括Red Bull運動員極限單車選手鄭喬鴻、花式籃球球魁陳勇勝，跟過去三屆的「Wings For Life全球路跑」台灣賽道冠軍：2016男/女冠軍李易勳/陳雅芬、2015男/女冠軍蘇志濱/簡培宇與2014男/女冠軍李智群/汪旖文都到場共襄盛舉。

上一屆台灣賽道男女冠軍李易勳與陳雅芬，今年享有冠軍可選擇下一屆其中一主辦國前往參賽的專屬獎項，分別前往挪威與智利。選擇兩地的原因都是因為當地氣溫較低，相對不容易流失體力，更有機會挑戰極限，以奪冠為目標。他們也給予今年的跑者建議，陳易勳認為：「跑步一定要配速，不要一時衝得太快；抵達補給站一定要補充水分，不要忍到最後才喝水。陳雅芬則表示：「跟好朋友一起參賽是很好的方法，可以互相打氣，一起向前衝，更容易有好的表現。」

Duncan與Bounce從往年的跑者身分轉換為今年的終結者號駕駛，兩人皆非常興奮，未追上最後一名男女冠軍前，終結者號將一路加速向前永不停歇。「我們很緊張，已經在討論該如何在車上度過好幾個小時。」今年第三年參與的Duncan逗趣的說：「之前參加Wings For Life全球路跑就想過好希望坐在終結者號裡，沒想到今年成真了！除了希望陪伴所有跑者，為大家打氣，還想觀察大家被終結者號追上時的驚恐表情。」Bounce也表示：「之前我沒有路跑習慣，但因為Wings For Life全球路跑格具意義，而且沒有終點線的規則非常刺激，讓我開始運動，挑戰自己體能。上一屆沒有跑得很遠，今年希望坐在終結者號一路陪伴到最後直到出現冠軍，見證光榮的時刻」