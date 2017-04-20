（中央社記者鍾榮峰台北2017年4月20日電）被動元件大廠國巨（2327）第1季本業強勁，儘管匯損達新台幣3.71億元，稅後淨利仍有8.18億元，每股稅後盈餘1.62元。



國巨公布第1季營運成果，單季合併營收73.47億元，較去年第4季71.88億元成長2.2%，較去年同期73.12億元成長0.5%，第1季歸屬母公司稅後淨利8.18億元，較去年同期8.1億元微增，單季每股稅後盈餘1.62元，去年同期EPS 1.25元。



國巨第1季合併毛利率25.1%，較去年第4季毛利率25.4%減少0.3個百分點，但較去年同期24.6%增加0.5個百分點。第1季合併營業利益10.78億元，合併營業利益率14.7%，較去年第4季12.2%增加2.5個百分點，較去年同期14.3%增加0.4個百分點。



國巨表示，第1季非營業項目淨支出1.23億元，其中主要包括已實現及未實現外幣兌換損失3.71億元、權益法認列轉投資收益及其他收入2.29億元等。



國巨指出，第1季營收成長，主要來自於工業用產品、經銷商通路及電子代工服務（EMS）需求增加。



法人表示，國巨第1季雖然有匯損因素影響，不過本業強勁，第1季獲利表現達標。



展望未來，國巨表示，全球總體經濟仍存有諸多不確定因素，國巨將秉持審慎樂觀的態度，持續發展核心事業、執行既定策略、加速產品研發及拓展歐美利基市場，強化國際競爭力並帶動業績及獲利進一步的成長。



法人預估，國巨今年到第3季業績可望逐季成長，今年資本支出規模有機會超過新台幣30億元，在減資效應和整體業績成長帶動下，預估今年國巨每股純益有機會達到10元。



從營收比重來看，法人表示，直接銷售占國巨整體營收比重約27%，其中手機通訊應用占比約25%，工業占比約19%，車用占比約7%，筆記型電腦和個人電腦占比約40%。