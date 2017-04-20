（中央社記者楊淑閔台北2017年4月20日電）農委會公布，雲林1牛場1月賣出265頭乳牛給5場，驗出53頭牛結核陽性已撲殺，對於鮮奶和牛肉的食安問題，專家表示安全無虞；農委會也表示，牛結核年年有案例非新疫情。



農委會傍晚召開臨時記者會說明，針對食安疑慮，與會的台大生物資源暨農學院動物科學技術學系教授陳明汝說，國內鮮奶所用的高溫及低溫殺菌法，都可達到殺菌效果，食安沒有疑慮。



台大獸醫專業學院暨附設動物醫院分子暨比較病理生物學研究所教授鄭謙仁說，肉經檢驗合格才屠宰，安全也無虞。



農委會表示，雲林吳姓牛場1月24日賣出265頭牛給5場，3月23日起陸續有買到這些牛的場確診牛結核陽性，陸續撲殺，共撲殺53頭陽性牛，另有16頭經檢驗合格後屠宰售出，其他陰性的牛持續追蹤，3個月檢驗一次。



農委會副主委黃金城並說，乳牛的牛結核疫情存在台灣數十年了，亞洲國家大部份都有感染，不是新疫情了，因為媒體關心，今天才特別召開記者會公布，近5年也都有檢驗出案例，102年164頭、103年194頭、104年70頭、105年29頭、106年迄今77頭。



但當媒體追問與會的農委會畜牧處，牛奶賣給哪些廠商？農委會畜牧處表示，跟媒體同時間獲悉，防檢局之前沒有通知畜牧處，所以還要再做調查，目前無法提供；但是過去防疫工作，防檢局及畜牧處都同步作業。



除了畜牧處未同步獲悉，其實連督導防疫整合工作的黃金城今天下午接受媒體會前電訪時，也表示他也是跟媒體一樣同步獲悉。



雖然食安無虞，但是農委會內部防疫聯繫、整合作業似已明顯產生漏洞。而且，由於牛結核會感染人，相關畜牧場人員是否感染？媒體關注。但是農委會防檢局只表示，由衛福部疾病管制署主管。但媒體再追問，通報疾管署多少畜牧場人員須做檢疫與追蹤？防檢局也只說，要再做了解。