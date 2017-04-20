哈日族別恐慌 瑞銀估日圓漲勢近尾聲中央社 (2017-04-20 19:32)
（中央社記者田裕斌台北20日電）日圓今年以來的升值走勢嚇壞不少哈日族，但瑞銀預估，日圓的漲勢已近尾聲，尤其是日本的實質利率大幅下降，將抑制日圓的升值空間。
瑞銀預估，美元兌日圓匯率在未來1年內的目標價皆為110，震盪區間在105至115，與近期日圓匯價109差距不大。
瑞銀表示，日本的實質利率大幅下降將抑制日圓強勢，自去年第4季以來，日本通膨遠超過預期，帶動今年日本核心消費者物價指數(CPI)預估值從0.5%上調至0.8%，對2018年的預測則由 0.7%上調至1.5%，意味著日本的實質利率將大幅下降，抑制日圓的升值空間。
其次，瑞銀認為，日本央行已提高對日圓匯價的容忍度，最新的央行調查報告顯示，日本製造業預計美元兌日圓平均匯率從105.4上升至108.6，預期日本央行有意在美元跌幅太大時出手干預，支持日本企業的投資計畫與加薪意願。
此外，美國聯邦準備理事會(Fed)有意在下半年開始縮減資產負債表，將抵銷日本央行下半年開始減少購買資產的影響，使美元獲得支撐。1060420
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