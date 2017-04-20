國巨兩大產品調漲 幅度8%到10%中央社 (2017-04-20 19:28)
（中央社記者鍾榮峰台北20日電）市場傳出被動元件大廠國巨調漲旗下兩大產品售價，幅度在8%到10%。國巨表示，是初步合理反映匯率跟原物料上漲的成本。
法人表示，國巨傳出漲價消息，旗下兩大產品包括積層陶瓷電容器（MLCC）和晶片電阻（R-chip），同步調漲8%到10%幅度。
對此國巨表示，這是初步合理反映匯率跟原物料上漲的成本。
市場人士指出，日系廠商去年開始計畫性逐步停產中高容MLCC，產能轉向小尺寸及車規等高容MLCC，大尺寸中高容巿場出現供給缺口，包括國巨與華新科等台廠受惠轉單效應。
從應用來看，國巨先前指出，中國大陸中高階手機應用拉貨力道持續穩健，筆記型電腦、車用及工業等應用也可正向看待。
法人指出，包括華為（Huawei）、Vivo和Oppo等中國大陸品牌手機，對被動元件拉貨力道持穩，加上日系廠商轉布局高階被動元件產品，轉單效應顯現，有助國巨上半年營運表現。
在產能布局，國巨指出，規劃擴充晶片電阻和積層陶瓷電容等主要產品，今年可望陸續完成。
法人預估，國巨今年到第3季業績可望維持逐季成長走勢，今年國巨資本支出規模有機會超過新台幣30億元，今年在減資效應和整體業績成長帶動下，預估今年國巨每股純益有機會達到10元。
從營收比重來看，法人表示，直接銷售占國巨整體營收比重約27%，其中手機通訊應用占比約25%，工業占比約19%，車用占比約7%，筆記型電腦和個人電腦占比約40%。1060420
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