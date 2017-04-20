永豐金踩輝山乳業地雷 金管會金檢中央社 (2017-04-20 19:26)
（中央社記者蔡怡杼台北20日電）永豐金旗下永豐金證券（亞洲）踩到輝山乳業地雷，金融監督管理委員會表示，永豐金證券（亞洲）最大損失為3.42億港幣（折合新台幣逾13億元），且檢查局已進行金檢。
香港上市公司輝山乳業爆發掏空案，3月24日股價暴跌85%、股票停牌迄今。股市聞人謝金河在臉書指出，輝山乳業停牌前的股東名單中，永豐金帳戶內有5.36%股權。
證期局副局長周惠美表示，永豐金證券（亞洲）持有客戶以輝山乳業股票辦理融資，金額約3.42億港幣，已於3月底認列8900萬港幣的損失，檢查局已對永豐金證券（亞洲）進行金檢。
周惠美說，永豐金證券（亞洲）踩到輝山乳業地雷的最大的損失就是3.42億港幣，金融機構會依會計原則每個月重新評價，並認列損失。
同時，根據金管會清查，永豐金證券的自營部位與投信所發行的基金都沒有踩到輝山乳業，且台灣沒有客戶透過複委託投資輝山乳業。
永豐金3月獲利受到旗下永豐金證券（亞洲）持有輝山乳業股票部位影響，認列損失港幣8900萬元（約折合新台幣3.56億元），單月獲利蒸發超過新台幣3億元。
永豐金近期連環爆，半年不到已吞下兩張千萬罰鍰，先是去年11月因鼎興牙材詐貸案，遭金管會重罰1000萬元，今年4月因三寶建設超貸案遭罰1000萬元。1060420
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