台泥：台泥國際擬私有化 自港股下市中央社 (2017-04-20 19:25)
（中央社記者潘智義台北20日電）台灣水泥今天宣布，基於台泥集團資源整理，及策略發展，董事會通過與全資子公司台泥國際共同依法，推動台泥國際集團私有化，並自香港交易所下市。
台泥國際（TCC International Ltd.）依英屬開曼群島法律設立，於香港聯合交易所上市。1060420
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