返還2億贓款 陸委會籲陸提供資料中央社 (2017-04-20 19:04)
（中央社記者繆宗翰台北2017年4月20日電）法務部表示，政府查扣逾新台幣2億元大陸地區贓款，並向陸方提出互助請求，但陸方仍未回覆。陸委會副主委兼發言人邱垂正今天呼籲陸方提供被害人身分資料，以利執法部門辦理。
法務部19日指出，從民國103年4月首次返還大陸地區贓款以來，迄今已返還大陸新台幣1817萬元。目前另已查扣逾2億元贓款，並向陸方提出互助請求，但陸方沒有回覆。
行政院大陸委員會下午舉行例行記者會，邱垂正在會中回答媒體相關提問時表示，法務部要求中國大陸公安部門協助提供大陸被害人身分，以便協助返還財物，但陸方迄今遲遲未回覆，法務部也持續與中國大陸聯繫。
陸委會呼籲中國大陸應提出被害人身分資料，以利執法部門辦理，讓被害人盡速取回財物。
邱垂正說，兩岸在贓款取回有法治上差異，政府呼籲中國大陸應苦民所苦，減少被害人損失，陸方也應盡速坐下來談，協商雙方可行的運行機制。
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