結核病乳牛來自雲林 學者：鮮奶無疑慮中央社 (2017-04-20 19:17)
（中央社記者楊淑閔台北20日電）嘉義牛場傳出乳牛驗出牛結核病，經查為雲林牛場賣出，265頭乳牛中，呈現陽性的53頭牛已撲殺。學者表示，國內鮮奶所用的高溫及低溫殺菌法，全可達到殺菌效果，食安沒有疑慮。
農委會傍晚召開臨時記者會公布，雲林吳姓牛場1月24日出售265頭牛給台南(1)、屏東(1)及嘉義(3)共5個牛場，3月23日起陸續有買到這些牛的場確診為牛結核陽性，共陸續撲殺53頭陽性牛，另有16頭經合格檢驗後屠宰售出，其他陰性的牛持續追蹤，3個月檢驗一次。
與會的台大生物資源暨農學院動物科學技術學系教授陳明汝說，國內鮮奶所用的高溫及低溫殺菌法，全可達到殺菌效果，食安沒有疑慮。
台大獸醫專業學院暨附設動物醫院分子暨比較病理生物學研究所教授鄭謙仁說，肉經檢驗合格才屠宰，安全無虞。
農委會副主委黃金城並說，乳牛的牛結核疫情存在台灣數十年了，亞洲國家大部份都有感染，不是新疫情了，因為媒體關心，今天才特別召開記者會公布；近5年檢驗出的案例數為，102年164頭、103年194頭、104年70頭、105年29頭、106年迄今77頭。
以往防疫工作，防檢局及畜牧處都同步作業，不過，記者會中媒體追問與會的農委會畜牧處，牛奶賣給哪些廠商時？畜牧處表示，防檢局之前沒有通知畜牧處，疫情跟媒體同時間獲悉，所以還要再做調查，目前無法提供。
除了畜牧處未被同步獲悉，其實連督導防疫整合工作的黃金城今天下午接受媒體會前電訪時，也跟媒體告知，他也是跟媒體一樣同步獲悉。
由於牛結核會感染人，媒體追問，相關畜牧場人員是否感染？但防檢局表示，由衛福部疾病管制署主管。至於將有多少畜牧場人員須做檢疫與追蹤？防檢局也只說，要再做了解。1060420
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