中信兄弟投手鄭凱文19日暴怒後把球丟上看台，最後被判出場，最後聯盟判罰2萬元，秘書長馮勝賢認為，把球丟上看台的確是不恰當行為，因此判處罰款，至於裁判處置的行為，聯盟也會有內部調查報告。

馮勝賢昨天第一時間就在場處理事件，他認為其實此起事件有很多方面可討論，重點是為了要讓比賽更順暢，而情緒方面其實也是應該檢討的部分，當然明顯的不當行為，就會照聯盟規章進行。

聯盟內部已經有報告，針對該場行為也會再次提出討論，經由裁判長、賽務部主任、督導等進行會議，也會有檢討報告。