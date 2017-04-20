（中央社記者陳政偉台北20日電）主計總處發布國情統計通報表示，因資訊科技發展，逐漸取代傳統通信，去年郵局收寄函件25億件，年減4.1%，且因網購發達，快捷郵件有981萬件，年增10.7%，為近16年新高。



主計總處指出，據交通部統計，在郵件遞送業務，105年收寄函件25億件，較上年減4.1%，主因資訊科技蓬勃發展，逐漸取代傳統函件通信所致。



若按遞送地區觀察，以國內為大宗，占99%；國際函件則較上年大增43.5%，主因中華郵政在104年底與中華航空及陽明海運簽署合作意向書，整合陸運、海運、空運及電子商務，推出「貨轉郵 to door」服務所致。



另外，因網路購物風行，快捷郵件去年有981萬件，較前一年增加10.7%，為近16年新高。



主計總處表示，據統計，105年郵政儲金戶數達3563萬戶，較上年增1%，其中活期儲金戶數占82.5%，增加0.9%，定期儲金戶數占17.5%，增加1.5%。



而儲金結存金額6兆33億元，較上年增3.1%，以定期儲金3兆8295億元、占63.8%為大宗，增1.2%，活期儲金2兆1738億元，也增加6.6%；平均每戶結存金額16.8萬元，較上年增2%，呈穩定成長之勢。1060420