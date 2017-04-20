兄弟投手鄭凱文19日面對統一的比賽中，因為不滿好壞球判決、憤而和主審吳家維大表不滿抗議、遭到驅逐出場，隨後更情緒失控地將球丟向觀眾席，在20日也受到聯盟處以2萬元罰金處分，兄弟投手教練銳威（Rick Waits）對此則認為球員宣洩情緒並非全是壞事。

銳威在20日賽前受訪談及鄭凱文前役失控的表現，認為鄭凱文是個訓練量相當足夠、自我要求高、非常積極的球員，更是聯盟中頂尖投手之一，不過每位投手都獨一無二，各有其情緒管理的方法，在長期的賽季當中難免會有情緒失控的時候，有時候適當地宣洩自己的情緒不一定都是壞事。

不過銳威隨即也強調鄭凱文將球丟向觀眾席的行為是絕對不被允許的，教練團已和鄭凱文進行溝通，不會再有類似事件發生。

另外這並非鄭凱文首次在比賽中發生情緒失控的行為，在去年總冠軍賽首場比賽時，鄭凱文便曾因為守備問題而怒罵隊友，對此銳威表示並不清楚該事件，但自己絕對不會讓這種情況發生。

「一個成功的投手必須要相信隊友，投手要贏下比賽必須依靠很多種方式能贏球。」銳威表示：「除非你能夠投出27次三振，否則一個投手要贏球必須依賴隊友的守備、也得依靠投手的配球、還得視主審的判決而定。」

「因此一個投手一定要信賴自己的隊友。」銳威強調：「有天分的球員不會贏得總冠軍，團隊合作才能贏，我們教練團會確保球隊團結打球。」