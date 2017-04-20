▲彰化市發生家暴男涉嫌開小貨車撞死妻子的人倫慘劇，拖拉過程黃男額頭有4公分撕裂傷，仍被警方逮捕。（圖／記者陳雅芳攝，2017.4.20）

彰化市20日發生一起家庭人倫慘劇，家暴男黃天福與妻子謝中娥經常發生爭吵，20日上午在工廠與謝姓妻子爭吵後，盛怒之下竟開小貨車猛踩油門衝撞妻子，黃妻閃避不及被撞上，傷重送醫不治，2名兒子及時跳開逃過一劫，黃男行兇後被2子拉下車，他雙膝瘀清，額頭有4公分撕裂傷，送醫並無大礙，由警方戒護帶回偵訊調查。

警方調查，58歲黃天福與謝中娥（56歲）19日晚間發生過爭吵，當時黃男揚言要全家同歸於盡，20日上午9點多，黃妻與兩名兒子在自家位於彰南路6段的工廠工作時，黃男突然駕駛小貨車衝進倉庫要衝撞3人，2名兒子及時閃避，逃過一劫，黃妻當場被撞上。

▲彰化市發生家暴男涉嫌開小貨車撞死妻子的人倫慘劇。（圖／記者陳雅芳攝，2017.4.20）

警方說，黃男自己脾氣火爆，不時毆打謝女，謝女曾聲請過保護令，上月重新聲請保護令並於19日開庭，不料昨日就發生憾事。謝女則遭受猛烈撞擊，當場昏迷無呼吸心跳，經送彰化基督教醫院急救，胸部、腹部、雙下肢均有瘀青，搶救仍因傷重不治。

黃男闖禍後頭部也因撞擊出現撕裂傷，旋即被兒子拉下車，黃男仍試圖拾起地面的農藥罐準備喝下自殺，但被兒子搶下，也被送往醫院治療；警方據報趕抵現場立即封鎖鑑定，現場地面一片血跡，還遺留一罐農藥瓶。

▲消防隊趕緊將夫妻兩人送醫。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.4.20）

附近居民表示，黃男與謝女長期感情不睦，黃男又喜愛跳舞，謝女還曾規定晚上9點以前要回家，否則就會因此吵架，沒想到竟會發生憾事。

黃天福的長子表示，母親18歲嫁給父親，父親除了大男人主義，還脾氣火爆，近5年來因經濟壓力大，開始出現暴力傾向，母親曾申請家暴令；由於個案為家暴案件的高危險家庭，彰化縣政府社會處仍在了解個案家庭狀況，進行後續處置中。

▲警方涉嫌開車撞死妻子的男子從醫院帶回分局調查。（圖／記者陳雅芳翻攝，2017.4.20）

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995 。生命線協談專線：1995。張老師專線：1980。☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。