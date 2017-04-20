疑心肌梗塞 貨車直撞軍營中央社 (2017-04-20 18:58)
（中央社記者王朝鈺基隆市20日電）53歲的李姓男子下午4時送貨到基隆一處貨櫃場，結束要返回公司時，疑因心肌梗塞陷入昏迷，貨車直撞對面軍營，李男送醫急救後宣告不治。
同行後方大貨車駕駛何男表示，他和李男下午4時多，從新北市中和送貨到基隆市明德三路的台陽貨櫃場，兩人卸貨後打算返回中和，未料在門口紅燈轉綠燈時，前方由李男駕駛的貨車突然一路滑行，直撞對面的北五堵營區。
營區鐵門右側檔板被撞到掉落，鐵門也彎曲變形，所幸軍方無人受傷，而停在門口的2輛車也受到波及，引擎蓋隆起頭燈受損。警消獲報緊急將李男送往汐止國泰醫院急救，經約1小時搶救仍回天乏術。
何男說，原本應該要左轉上高速公路回中和，李男駕駛的貨車卻一路往前行，他發覺不對勁側身一看，驚見李男頭倒在方向盤，已不省人事，附近1名女性騎士發現，緊急通報警消前來救援。
李弟表示，哥哥結婚10多年來僅育有1名2歲大兒子，老家在南澳，平日則和妻子租屋在中和，雖然哥哥10多年前曾開過腦瘤，但復原狀況良好，也按時服藥，既不抽煙也沒喝酒，身體相當硬朗，閒暇時還會到處爬山，突然驟逝令人難以置信。1060420
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