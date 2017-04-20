嘉縣40頭乳牛被驗出結核病陽性反應 撲殺完畢堵疫情台灣好新聞報 (2017-04-20 18:23)
記者謝敏政／嘉義報導
嘉義縣家畜疾病防治所每年都針對乳牛結核病進行檢驗，今年進行一般檢驗中，民雄李姓牧場、大林余姓牧場及民雄江姓牧場等3場共驗出40頭乳牛呈現結核病陽性；經查3場均於106年1月開始陸續從雲林縣吳姓畜牧場購入牛隻，總計購入181頭乳牛，於此次一般檢驗中檢出結核病陽性40頭。
家畜所長李建霖表示，嘉義縣轄內共計有乳牛場33場，若乳牛場有牛隻檢驗出陽性時，則會持續執行每3個月一次檢驗，直至檢查為陰性才解除管制，截至目前為止感染牛隻皆已撲殺完畢。
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