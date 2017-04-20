記者謝敏政／嘉義報導

為替嘉義縣爭取前瞻計畫，嘉義縣長張花冠20日第3度到立法院參加公聽會，再度強調各縣市首長為了前瞻計畫奮力一搏，但前瞻計畫所引起的爭議，表面上看似資源競奪，本質卻會加深城鄉差距，因此中央政府必須重視城鄉資源的分配。

立法院第9屆第3會期討論「前瞻基礎建設特別條例草案」受到各界關注，張花冠縣長以「天龍國」、「地鼠國」比喻來說明大家僅將目光及資源都放在某些縣市，卻長期忽略如「魯蛇國」的嘉義縣，「魯蛇國」夢想娶親生子都相當困難，還得要跟已娶了3個老婆的「天龍國」爭資源，當中央願意給予相關建設計畫時，魯蛇根本連自籌的配合款都拿不出來，陷入弱勢的困境。

張花冠縣長指出，長久以來嘉義縣面對資源匱乏的窘境而導致低度發展(under development)，生活在這個地區的民眾因而產生濃烈的生活弱勢感，這嚴重的馬太效應致直轄市不斷擴張，而非六都的偏鄉縣市如嘉義縣等就急速萎縮，甚至面臨滅亡的風險。

張縣長表示，轉型正義不只是人權議題，同時也是城鄉區域發展問題，過去不正義的區域發展政策，嚴重侵蝕台灣根基，造成偏鄉縣市嚴重的人口老化、人口流失與低度發展，因此大家在看待前瞻計畫時，應該把目光放得更遠更長久，打破前瞻計畫因資源競奪而產生的城鄉差距，甚至鄉村滅亡的窘境。