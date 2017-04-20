三重天聖宮省廟會錢 改頒發獎學金助學童台灣好新聞報 (2017-04-20 18:37)
記者羅綸宏／新北報導
農曆3月瘋媽祖，全台各地都舉行盛大的繞境活動，但新北市三重區天聖宮卻不辦任何廟會活動，連續4年把省下的經費，辦理獎學金發放，鼓勵鄰近6所學校、367位優秀學子努力向學，希望這樣的善舉，能引發社會共鳴。
農曆3月瘋媽祖，全台各地都舉行盛大的媽祖繞境活動，但三重天聖宮順濟媽祖會，卻把省下的錢拿來頒發獎學金，鼓勵鄰近6所國中、小學的孩子努力向學。
天聖宮順濟媽祖會副會長吳連進指出，這個活動已連續舉辦4年，今天也很高興有很多的社團來參與，才能讓這麼有意義的活動一直持續下去。天聖宮從我接任以來，一直不辦廟會、繞境及平安餐會，而把所有資源用在社會有需要的人，希望能引起各宮廟的共鳴。
光榮國中校長梁坤明表示，真的非常感謝，他們願意把錢省下來，真正花在需要的孩子身上。三重弱勢的孩子不少，需要各界共同協助關懷，讓他們未來有更好的發展。
新北市議員陳啟能，本身也是天聖宮順濟媽祖會的會員，看到這項有意義的活動一年比一年盛大，受惠的孩子也越來越多，內心感到相當欣慰。
新北市議員陳啟能表示，記得第一年舉辦獎助學金發放時，只發出161個名額，由於這項活動受到許多會員的認同，因此逐年擴大，到今年名額已增加到367名。
天聖宮每年以頒發獎學金，來慶祝媽祖誕辰，除了彰顯媽祖濟世救民的精神，也希望藉此拋磚引玉，營造溫馨祥和的社會。
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