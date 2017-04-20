新店五百萬參與式預算記者會 公告民意調查結果台灣好新聞報 (2017-04-20 18:45)
記者張雯琪 陳正平／新北報導
『參與式預算新店五百萬』計畫，從105年7月15日啟動到4月10日民意問卷調查公布，總共歷時了269天，新北市議員陳儀君4月20日在新店區公所舉辦了民意調查結果公告記者會，記者會上新北市副市長李四川也親自到場恭喜入選提案人。
新店五百萬參與式預算在3月18日到4月8日民意調查期間，總共收到25,276張民意調查問卷，當中有1,567張在評選單內容有誤，900筆重複填選民意調查者，因此最後取得有效問卷為22,809張，其中有16案入選，包含教育類7案、社福5案、文化2案、經建1案、體育1案，總計金額為540.8萬元。陳儀君議員表示，這次收到的民意調查問卷數量超乎預期，她很高興民眾能夠主動參與公共事務，監督政府將納稅人的錢花在刀口上。
記者會也邀請到入選第一名提案的和美山賞螢生態步道、第五名好媽媽交流協會親子共讀、第七名打造小碧潭樂活廣場等三案提案人，到場分享他們半年來參與提案的經驗。和美山賞螢生態步道提案人張聖賢表示，非常感謝民眾對提案的支持，民意調查結果更顯現了大家對生態環境與教育的觀心，
陳儀君議員指出，這次獲選的16個提案，都將在今年度落實執行，另外未入選的23案，也將交由相關局處評估可行性，做為建設的參考依據。
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