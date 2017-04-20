打擊腸病毒 賴神到校園宣導洗手濕、搓、沖、捧、擦五招台灣好新聞報 (2017-04-20 19:10)
記者黃芳祿／台南報導
台南市腸病毒防治誓師活動20日由市長賴清德親自宣導正確洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，賴市長還呼籲全體家長及小朋友於「看病後」、「吃東西前」、「擤鼻涕後」、「接觸幼兒前」及「上廁所後」一定要確實洗手，遠離腸病毒的威脅。
賴清德市長邀請22位小朋友上台針對布袋戲的內容，以及何謂「洗手五步驟」、「洗手五時機」來進行測驗，都獲得正確的解答，市長不僅現場頒發獎品，並讚賞大灣國小的學生各個都是「打擊腸病毒的高手」。
打擊腸病毒宣導活動由大灣國小的螢光夜龍表演揭開序幕，緊接著劍獅布袋戲文創團體更帶來寓教於樂的演出，讓孩子透過布袋戲的劇情，學習正確的腸病毒防治方法。
市府衛生局表示，目前腸病毒在社區雖屬低度流行，以克沙奇病毒輕症為主，但腸病毒71型自2012年後已未出現大規模流行疫情，3歲以下的幼兒大多未曾感染過，預期今年爆發大流行的機率可能提高，希望透過宣導防疫基本功的落實執行，守護自己與他人健康，已達防治腸病毒的目標。
衛生局再呼籲，發現有腸病毒狀況，務必立即送至台南市重症專責醫院，包括成大醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、郭綜合醫院、臺南新樓醫院、麻豆新樓醫院接受適當治療，第一時間掌握治療黃金時間。
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