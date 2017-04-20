中信兄弟總教練史耐德（Cory Snyder）在19日的比賽中因為力挺自家投手鄭凱文而遭到驅逐出場，20日賽前史耐德受訪表示不會受此事件影響，要陣中投手繼續大膽攻擊好球帶。

19日比賽在3局上半時發生意外插曲，兄弟先發投手鄭凱文因不滿主審好壞球判決情緒失控，和主審「交換意見」後遭到驅逐出場，史耐德立刻上場力挺自家球員，同樣遭判驅逐出場。

20日賽前史耐德表示並未因為此事件而特地向球員喊話，賽前他只是例行地四處和球員各自交談，他相信只要全隊共同努力打拚，便可一起走出這個困境。

對於球隊目前投手以及守備的表現，史耐德表示會提醒投手持續攻擊好球帶、要求他們投出高質量的投球內容，並會在賽前練習時增加滾地球守備的練習量，希望藉此改善本季守備不甚理想的缺失。

另外陣中左投邱品睿在19日比賽膝傷退場，史耐德表示邱品睿是近期狀況相當理想的左投手，若邱品睿需要下放至二軍調整，會將同為左投的彭識穎升上一軍。

至於鄭凱文目前仍會按照原定先發輪值計畫出賽，不過由於前場比賽用球數較少，會再和教練團討論是否要讓他在牛棚練習日時視狀況出賽。