▲太保國小學童，用臘筆、以童話敘述出太保的現代化發展，引人入勝。（圖／記者陳鐘聲拍攝2017.04.20）

嘉義縣太保市公所為強化「讓世界看見太保」的行銷作為，市公所撰擬計畫透過嘉義縣政府向文化部申請預算，再委由中正大學及太保國小師生分門完成充滿地方發展故事的行銷微電影與圖文並茂的「太保好地方」畫冊，20日進行發表、移交。

▲太保國小校長連國欽將圖文並茂的「太保好地方」故事畫冊，移交給黃榮利市長。（圖／記者陳鐘聲拍攝2017.04.20）

看、聽故事人人都喜歡，太保市公所的巧思，用看、聽故事的方式行銷太保市，淺顯易懂又記憶深刻。太保市公所委請中正大學協助完成鄉野訪談，請地方耆老憶昔見證太保的傳承、發展故事，娓娓道出親眼、親耳的所見所聞，想當時的．．．，讓人看了還想再看；委由太保國小學童，用臘筆、以童話敘述出太保的現代化發展，引人入勝、令人嚮往；這種讓長者風發，教育從小植基的行銷方式，確實難能可貴。

▲太保國小學童從小就了解太保市，長大以後會發揚光大。（圖／記者陳鐘聲拍攝2017.04.20）

太保市黃榮利巿長表示，「讓世界看見太保」是當初的政見承諾，現在我們一起用集體的力量翻轉水牛厝，田尾變田頭，未來我們會繼續推出類似的微電影與故事圖冊，透過社區發展協會的力量，一起活化、美化我們的每一個社區，把最美的風貌呈現給世人，同時也透過微電影與圖冊行銷，我們的太保已經變得越來越漂亮了，相信我們會越來越好。

嘉義縣議會詹琬蓁議員指出，非常感動的是市長很用心的讓我們的國小學童了解我們的太保市，相信他們長大以後會發揚出去，也誠如市長所說的，讓世界看見太保。