10次家暴紀錄 妻仍遭惡夫撞死NOWnews今日新聞 (2017-04-20 19:00)
彰化市上午驚傳家暴夫開貨車撞死妻子的慘案。黃男有長期家暴傾向，19日與謝姓妻子起爭執後，曾怒嗆「同歸於盡」，不料上午竟開車撞死妻子，2名兒子及時逃跑，保住一命。據了解，黃男與妻子有10次家暴通報紀錄，謝女2013年起更頻頻申請保護令，但最終仍慘遭惡夫奪走生命。
上午9點多，黃男開車衝進自家工廠，想撞死妻子與2名兒子，謝女閃避不及遭撞，胸部、腹部、雙下肢都有瘀青，到院時已無生命跡象，2名兒子所幸躲過此劫；而駕車撞人的黃男額頭有4公分撕裂傷，送醫後無大礙。
警方表示，黃男夫婦從2011年起共有10次家暴通報紀錄，2013年起黃妻還頻頻申請一般保護令，要求黃男不得對她精神騷擾與肢體接觸。
黃男長子說，父親原本就脾氣火爆，近5年來因經濟壓力，開始出現家暴行為，母親有申請家暴令，19日兩人因家暴案開庭後，黃男就向母親嗆聲要「同歸於盡」，沒料到父親竟會真的開車撞死母親，之後父親還想喝農藥自盡，還好被他制止。
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