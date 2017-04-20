（中央社記者黃雅娟台北2017年4月20日電）3月外銷訂單金額超過400億美元，年增率飆上雙位數，超出經濟部原先預估。統計處表示，雖然下半年才是接單旺季，但受惠比較基期低，4月表現可望再寫出雙位數正成長。



經濟部統計處今天公布3月外銷訂單金額411.2億美元，年增率達12.3%，超乎原本預期。統計處長林麗貞認為，雖然上半年沒有特別大的利多，加上接單旺季通常是在下半年，預估4月接單金額為385至395億美元，年增率介於16.3至19.3％之間，還是可以呈現兩位數成長。



統計處評估，國際經濟預測機構普遍認為今年全球經濟優於去年，上半年雖然適逢高階手持行動裝置產品交替期，但是物聯網、車用電子及雲端運算等加速發展，還是有助於電子產品接單。傳統貨品受惠原物料價格自低檔回升，接單持續看好。加上基期較低，7大類貨品都有望達到雙位數正成長。



受惠全球景氣回升，需求增加，今年原物料價格上揚，傳統貨品接單也有望保持穩定成長，「不會拖下水」，加上去年基期較低，預估第2季外銷訂單金額年增率有望達到1成。