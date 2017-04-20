（中央社記者田裕斌台北2017年4月20日電）想追英雄聯盟(LoL)直播頻道未來將更方便，社群影音平台Twitch將在遊戲瀏覽目錄上方，加入依帳號排名及玩家使用的英雄名稱進行篩選，粉絲看直播更方便。



Twitch表示，許多LoL的粉絲透過觀看直播精進遊戲技巧，在新功能的輔助下，玩家可依遊戲中的排名來排序實況頻道，進一步了解不同等級的遊戲實況，同時也能研究不同的英雄，當然也包含剎雅和銳空這2位最新推出的角色。



此外，由周杰倫領軍的J Team也延攬原Garena校園甜心的沁沁擔任直播節目主持人，沁沁除了曾是Garena的校園甜心，也曾擔任英雄聯盟LMS賽區的賽後主持人。



部分網友認為笑起來的沁沁長得像樹懶，十分可愛，加上笑點異於常人，常常實況上一笑就失控停不下來，不只漂亮且富有個人特色，讓她在女實況主中脫穎而出。