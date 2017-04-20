（中央社記者吳家豪台北2017年4月20日電）momo富邦媒第1季合併營收新台幣75.8億元，年增8.2%；稅後純益約3.1億元，每股盈餘（EPS）2.21元，年減9.8%，主因去年1月有霸王寒流，高毛利的防寒商品大賣，基期較高。



富邦媒（8454）旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，第1季營收成長動能來自網路購物，momo購物網1至3月累積營收達58.8億元，年增18.1%，再創單季新高；摩天商城則連續5季減少虧損。



富邦媒說明，獲利衰退則來自電視購物與型錄，主因在去年同期基期較高，但第1季電視購物EBITDA（稅息折舊及攤銷前利潤）獲利率已較去年第4季回升約3個百分點。



在海外布局上，momo轉投資今年第1季獲利較去年同期成長約50%，成長動能來自於大陸合資公司環球國廣、泰國TVD與宅配通；其中環球國廣表現特別傑出，以致momo第1季認列獲利較去年同期成長81.4%，表現亮眼。



富邦媒表示，momo持續深化企業競爭力，在競爭激烈的零售市場中，不斷擴大與國內外大型品牌商品合作來開創新藍海，至今momo購物網合作品牌數已超過7000個，今年第1季新引進包括美利達、綠的傢具、TENDAYS、Timberland、satana等品牌，並持續增加中。



此外，momo購物網今年也特別成立《Outlet名品匯》館，規劃國際精品、3C家電、專櫃鍋具餐廚、品牌寢具、運動戶外、專櫃服飾內衣、鞋包錶、即期良品8大專區搶攻Outlet商機。1060420