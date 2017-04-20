（中央社記者陳政偉台北20日電）天氣逐漸炎熱，蛇類也進入活動頻繁的季節，太魯閣國家公園日前拍到學名為「過山刀」的大眼蛇輕鬆跨水溝、打哈欠的動作，十分可愛。太管處則說，野外遇到蛇勿恐慌，保持距離觀察就好。



太魯閣國家公園12日在臉書分享一段影片，提到「自然觀察中天氣暖和蛇類出現了」，拍到學名為「過山刀」的蛇類覓食中的影片，其中拍到看似打哈欠的動作，與輕易就跨過排水溝的動作，十足吸睛，受到網友留言討論。



影片發出後，吸引破2萬人次觀賞。有網友就說，「冬眠結束，打一個大哈欠」，有人說「拍的可愛」，「跨水溝 感覺超輕鬆」。也有怕蛇的網友說「我雞皮疙瘩都起來了」，有民眾也提醒「入山小心大蟲」。



太管處說，影片是在洛韶山莊前拍到，可能因為正在覓食中，警覺性提高，因此，拍攝時剛好拍下這樣的畫面，分享給喜歡大自然的朋友。



根據資料，過山刀是太魯閣國家公園常見的蛇類，喜歡在森林底層、河床溪邊、灌叢、農耕地活動。眼睛很大，所以又叫大眼蛇，警覺性高，行動非常迅速，越山如飛，過山刀的名字就是由此而來。



過山刀體長可超過200公分的大型蛇類，其身體以橄欖綠色為主，體背與身體側邊各有兩條黃色縱斑，攻擊性強，主要以蛙類、蜥蜴、鳥類與鼠類為食。



太魯閣國家公園園區涵蓋低、中、高海拔，夏季低海拔山區是蛇類活動較頻繁的區域。太管處說，多數蛇類不會主動攻擊人，在野外遇到蛇不要恐慌，保持距離觀察，但切勿干擾或傷害牠。1060420