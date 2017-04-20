（中央社記者葉子綱雲林縣20日電）雲林地檢署今天表示，莿桐鄉鄭姓男子持槍尋仇案，落網犯嫌2人羈押、1人交保，後續追查其他涉嫌人。



雲林地檢署指出，斗六市1家PUB在16日凌晨2時發生數名男子分持改造槍枝、鋁棒等進入，店家玻璃遭射擊碎裂，店內物品被砸毀，涉嫌人駕車逃逸。



警方表示，莿桐鄉鄭姓男子與人發生糾紛毆打，回家後兄見弟被欺負，率眾尋仇，在斗六發現仇家飲酒，持改造槍枝報復，並砸毀店家玻璃與物品，警方追查案情後，19日逮捕涉嫌鄭姓男子與2名友人，依法移送。



檢方表示，涉案鄭姓與郭姓男子2人，有串證逃亡之虞，檢方聲請羈押獲准，另外，巫姓男子以新台幣1萬元交保，全案後續追查其他涉嫌人。1060420