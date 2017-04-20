▲今年以「用音樂留住時間」為主軸，在音樂與時間並行之下，強調用音樂記錄歲月，盼能喚起每個人記憶中最美好的音樂時光。（圖／記者宋德威攝，2017.4.20）

久等了！睽違一年，由高雄市電器商業同業公會所主辦的【2017高雄國際HI-END音響大展】，將於4月20日至24日假高雄國賓大飯店4 ~ 7樓隆重登場！主辦單位表示，高雄音響展辦理至今雖只有數十餘年，但年年持續注入新概念、新元素，今年以「用音樂留住時間」為主軸，在音樂與時間並行之下，強調用音樂記錄歲月，盼能喚起每個人記憶中最美好的音樂時光！因此，今年大展的紀念黑膠，特別收錄鋼琴界活傳奇，奧地利鋼琴家保羅．巴杜拉-史寇達 (Paul Badura-Skoda, 1927 - ) 大師2016年夏天於台北的全新錄音，以極豐富的錄音經驗詮釋出蕭邦的作品專輯精華，並由金曲獎得主錄音師饒瑞舜先生操刀錄音，絕對是本屆音響展發燒友不得錯過的珍藏好片！除了紀念黑膠唱片外，今年的示範片也是焦點之一。

由Steinway & Sons史坦威唱片公司親自授權，將原始母源交由製作出諸多發燒名盤的專業聲音工作團隊Sono Luminus Studios處理，透過專業且高規格的後製，打造永不妥協的王者之聲！曲目多元、動態飽滿，內容涵蓋古典樂曲、人聲、大編制協奏曲及國際級的臺灣鋼琴家林佳靜精彩演出錄音等，是一張兼具Hi-End與音樂藝術的精品，不容錯過。

▲今年展出規模共計79間展房、匯聚200個國際旗艦品牌共襄盛舉。（圖／記者宋德威攝，2017.4.20）

本次音響展亮點除了大展紀念黑膠及示範片外，還有值得一睹神采的就是「Dynaudio樂高喇叭」！全世界唯一一台的樂高喇叭，全球首次亮相是於2016年德國慕尼黑的音響展，亞洲初登場就在高雄音響展！高達375公分的樂高喇叭，除了身形高大驚人，各個喇叭的配件比例與精細度與一般喇叭無異，維妙維肖地令人驚嘆不已。

▲值得一提的是為讓「聲音的文化」繼續傳唱萬世，本會極力推廣向下紮根計劃，凡高中職(含)以上學生憑學生證登錄後即可享免費看展的限定好康。（圖／記者宋德威攝，2017.4.20）

四樓展房由鈦孚音響、極品音響、鴻機貿易、豐銘音響、普立視影像、文鴻貿易、茂凱音響、熊快樂音響、大器國際、仩益、歐美音響、勝旗電器、先鋒…等13家業者聯袂展出，五至七樓展房則是區分為雙聲道與多聲道區：南方音響、瑩聲國際、華克音響、鼎上貿易、禾樺科技、富豪音響、宙宣、映象音響、集雅社、恰順科技、馬雅音樂、奧圖碼…等。

▲想了解更多品牌大展資訊嗎，立即下載大展官方APP隨時掌握大展動態，還能折抵大展門票50元。（圖／記者宋德威攝，2017.4.20）

今年度為提供更便民的購票服務，凡購買音響展門票即可獲贈大展紀念CD乙張外，加碼再贈澎湖機票兌換券(數量有限，贈完為止)！沒買到預售優惠門票的參觀來賓也別緊張，凡於音響展現場下載大展APP或於Facebook粉絲團完成按讚打卡等指定動作，亦可於購票時享有折抵優惠，並有機會抽中音響展紀念黑膠、宙宣有限公司獨家贊助大會的PX685高級耳機等好禮！