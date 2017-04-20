廢棄軍營打造社福新天地 潮州社福園區綠美化NOWnews今日新聞 (2017-04-20 18:04)
屏東縣政府為整合社福資源及提供屏中區民眾便捷社福服務，將廢棄軍方營區打造成社福新天地，規劃為潮州社福園區，縣長潘孟安20日前往園區視察，肯定潮州社福園區是閒置空間再利用的典範，未來並將導入環境教育元素，提供從嬰幼兒、兒少到銀髮族長輩，及身障者無障礙空間全方位服務。
民國98年屏東縣遭逢莫拉克八八風災摧毀不少家園，縣府將忠誠營區建置為中期安置中心，安置來義、泰武鄉600位災民使用，至101年受災戶陸續遷出後，縣府積極規畫轉型成潮州社福園區，目前已建置有潮州區家庭福利服務中心、親子童話館、潮州托育資源中心、飛夢林學家園、屏中區復康巴士、身心障礙者社區式日間照顧佈建據點。
縣長潘孟安20日到園區視察，除逐一瞭解社福團體在區內佈建據點情形，並與前來親子童話館遊玩的小朋友互動，親自體驗館內設施。
潘縣長表示，社會處在全縣設立7處家庭福利服務中心，對提供及時、就近服務，發揮極大功效，潮州社福園區的建置，不僅是屏中地區社福、托幼的重要基地，更是老幼共學、融入社區的縮影，未來將可服務鄰近鄉鎮如內埔、來義、竹田、南州、新埤、東港、林邊等鄉民，讓有社會福利需求之民眾，不需要舟車勞頓。
社會處長劉美淑表示，社會處潮州家庭福利服務中心於105年9月進駐園區後，以風車、3D立體彩繪牆及綠美化工程佈置園區，增加豐富感，園區清潔由屏東啟智協進會維護以增進身障者就業和培力，未來並將爭取設立輔具資源中心、老人幸福館、兒童戶外遊戲區，尤其園區臨近傘兵跳傘區，也著手評估設置觀景台來欣賞「飛機下蛋」，讓園區提供鄉親舒適快樂環境，及全方位社會福利服務和家庭親子互動場所。
關鍵字：
上一則：廣澤宮槍擊案 KTV互毆畫面曝光
下一則：網購抹香鯨牙雕刻 男獲緩起訴
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Calvin 短夾．Calvin CK 項鍊．Calvin 平口褲．Calvin 針織衫．Calvin 淡香精．Calvin 晚宴包．COSTCO Calvin Klein．Calvin 電腦．Calvin 包屁衣．Calvin 大方包．Calvin 托特包．Calvin Klein 對錶．Calvin Klein new．Calvin 郵差包．Calvin 證件夾．Calvin Klein 手錶．Calvin 拉鍊袋．Calvin 相機包．Calvin 手提包．Calvin 手提袋．Calvin 化妝包．Calvin 方巾．Calvin 鋼索．Calvin 內褲．Calvin Klein 36．Calvin Klein 斜背包．Calvin Klein 10．Calvin Klein 項鍊．Calvin 淡香．Calvin T恤
- HAKUBA GW-ADVANCE DRY SHOULDER防水攝影包
- Sato-LIKE小城故事隔間收納櫃 (原木色) W90*D30*H120cm
- 105年一般警察三、四等（英文）密集班單科DVD函授課程
- 【agnes b.】輕巧尼龍蜥蜴大旅行袋(3色/5折)
- 【ZOE】兒童成長賽車椅(2色可選)
- COACH淡卡C Logo拼接白邊文字飾牌拉鍊長夾
- 百變金鋼 五層烤漆鐵架-黑(120x45x180cm)
- 【TISSOT】Carson Powermatic 80 羅馬機械腕錶(T0854071601
- 【思薇爾】迷情魅影系列B-F罩華麗蕾絲包覆背心型內衣(緋煙
- MINI Swiss Watches 競速三眼計時腕錶(綠黑/45mm) MINI-27
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
1張半身照 逆轉林金貴無期徒刑判決【中央社】
顛覆傳統形式 台中青農很文創【NOWnews今日新聞】
1分鐘讓你了解戴奧辛，為什麼會出現在蛋上【KNOWING新聞】
台女遊日失聯幸尋回 消失3日細節仍待釐清【NOWnews今日新聞】