中信兄弟總教練史耐德昨天因為抗議主審好球帶被趕出場，今天在桃園球場富邦悍將與猿隊賽前，外籍打擊教練馮喬許也聽聞此事，一開始他還很驚訝，不過整起事件經過他聽完後，也能理解史總被趕出場的原因。

馮喬許說：「他是為了保護投手，任何總教練都會因為這樣被趕出去，這也沒有誰對誰錯，只能說他是為了保護球員。」

馮喬許認為，投手難免會因為好球帶受到裁判影響情緒，就他看來，好球帶本來就可能因主審不同改變，但最重要的還是要一致，不能忽高忽低，或是忽大忽小。

不過最後他也認為，若好球帶太小，打者當然很好發揮，或許這也能說明這幾年中職打高投低的狀況。