▲統一7-eleven獅總教練黃甘霖。（圖／記者葉政勳攝，2017.4.01）

統一7-ELEVEn獅本季戰績良好，20日賽前暫以11勝6敗排名聯盟第2，也有多次逆轉贏球的場次，對此總教練黃甘霖認為是「鱷魚精神獎」起到了良效。

鱷魚精神象徵著統一「緊咬不放」的拚戰態度，從1995年便開始有此獎項設立，但上次實施已是2006年，今年黃甘霖接任總教練，才又恢復此獎勵制度。

「蔗總」在20日賽前受訪表示，每場比賽勝利後，會選出最少2位、最多3位球員頒發獎項，除了有獎金之外，未來也會特別訂製「鱷魚精神獎」球衣，可能會在球衣印上「最佳球員」，供球員在賽前練習時穿著。

「這種方式可以激勵球員，（球衣）也讓球員可以互相開開玩笑、有放鬆的效果。」黃甘霖強調目前「鱷魚精神獎」的效果良好，團隊士氣、氣氛佳，即使輸球的比賽也曾擁有逆轉機會，證明球員真的有「緊咬不放」的拚戰精神。

另外黃甘霖也表示每場比賽「鱷魚精神獎」的得主不一定是帳面數據亮眼的球員，只要是對球隊有貢獻的球員都有機會獲獎，例如奮力跑壘、賣力守備都會是頒發獎項的考量。