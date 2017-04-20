星光二班冠軍賴銘偉是桃園大溪廣澤宮宮主，該宮廟曾遭祝融燒毀，重建後浴火重生，不料今（20）日上午驚傳槍擊案，有3男遭砍傷。據了解，這起槍擊案疑似與經常出沒在廣澤宮的年輕人，清晨他們和另派人馬在KTV互毆事件相關。

據了解，常出現在廣澤宮的6名年輕人，20日清晨在桃園市桃園區大同路KTV飲酒歡唱後，和另一派人馬起爭執，雙方隨即互毆。桃園警分局獲報後，立刻派員趕抵現場，當時警方以噴灑辣椒水的方式，制止兩派人員鬥毆。

警方表示，清晨5點多，桃園區大同路KTV有10名酒醉男子在打架鬧事，警方快打部隊到場後，立刻噴辣椒水制止雙方，隨後便將這群男子帶回派出所調查。據悉，兩派人馬互不相識，疑因有人突嗆聲，才導致雙方鬥毆，目前已依社會秩序維護法將10人函請偵辦。警方懷疑，廣澤宮槍擊案可能與該起鬥毆事件相關。

據《蘋果日報》報導，賴銘偉表示，遭砍者是常在廟裡逗留的年輕人，他們在KTV歡唱時和對方起爭執，對方知道他們常出沒廣澤宮，所以才來宮裡找麻煩。而他們開的7槍，都是打在宮廟牆壁，他已報警求償。