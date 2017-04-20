高雄關查獲金門小三通船舶私運大陸瓷磚乙批大成報 (2017-04-20 16:14)
近來金門地區各項公、民營建設方興未艾，建材需求甚殷，不肖業者，藉地利之便，經小三通走私大陸產製之各類建材用品，無疑對海關形成一大挑戰。此次查緝作為，勢必對金門地區走私分子產生嚇阻作用。海關肩負邊境管制、查緝走私之重任，未來將持續與相關查緝單位加強橫向聯繫，通力合作，聯手打擊不法走私，維護邊境安全。高雄關呼籲民眾共同打擊不法，勇於檢舉走私，免費檢舉電話專線：「0800-711117」。
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