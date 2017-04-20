「2017掌舵夢想海」特展～即刻起航大成報 (2017-04-20 16:16)
航港局副局長李雲萬除頒發獎狀及禮劵給「是我的海」圖文票選活動入圍得主外，同時也票選個人喜好的作品，將於展覽結束時公佈，民眾於展覽期間可以至展區對喜愛作品投下支持的一票，展覽結束後，如與李副局長的選票「心心相印」，即有機會獲得精美禮品。
航港局希望透過這次展覽，翻轉年輕朋友對船員工作既定的印象！激起對海洋的熱情和興趣，並吸引擁有航海夢想的小小航海家。展覽期間從即日起至106年4月30日(星期日)，展出船員生活知識、體驗宣導活動成果、圖文競賽票選入圍作品、船員角色拍照及視聽觀賞區等5區塊，歡迎有興趣民眾踴躍前往參觀。（圖說：航港局副局長李雲萬(左6)長榮海事博物館館長余玉成(右6)等貴賓共同啟動開幕儀式）
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