驚悚內輪差 駕駛百慕達 VR虛擬實境體驗大成報 (2017-04-20 16:26)
【大成報記者吉雄世╱高雄報導】機車、自行車被捲入大型車輪胎下喪命的交通事故時有所聞，為了讓更多人瞭解內輪差的危險性，高雄市區監理所運用VR(Virtual Reality)技術，製作大型車內輪差虛擬實境影片，除了說明內輪差產生的原理，720度無死角的實境影片結合VR眼鏡，更讓莘莘學子有身歷其境的感受，加深對於大型車內輪差的認識，強化防禦駕駛的觀念，避免交通事故的發生。影片上線不到一個月，點閱率已突破兩萬人次。
機車、自行車與大型車發生交通事故，後果總是非常嚴重難以彌補，所以遇到大型車時，一定要非常小心駕駛，讓悲劇不再重演。高市所冬啟程所長表示，許多機車、自行車騎士不了解大型車輛的視野及內輪差死角，往往以為「駕駛應該看得見」處於險境而不自知，不少機車、自行車族因而成為輪下亡魂。
該所首創透過安駕中心深入大高雄國中、小學、高中、幼稚園及大專院校宣導交安觀念，體驗VR虛擬實境，並模仿人眼視角的技術，讓民眾身歷實境在3D立體空間，體驗大型車輛轉彎時出現的內輪差死角過程，希望有效減少馬路意外發生。
民眾何同學親自體驗過恍然大悟嘆：「平常以為駕駛應該看的見我，其實可能看不見或未注意到，原來遇上大型車輛要轉彎時，一定要閃遠一點，或禮讓大型車輛先行」。
冬所長表示，大型車輛轉彎時出現的內輪差死角，是用路人一定要知道的交通安全常識，透過3D VR影片，讓民眾都能了解內輪差的致命危險，避免類似慘劇再發生。
關鍵字：
上一則：網購抹香鯨牙雕刻 男獲緩起訴
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Calvin 短夾．Calvin CK 項鍊．Calvin 平口褲．Calvin 針織衫．Calvin 淡香精．Calvin 晚宴包．COSTCO Calvin Klein．Calvin 電腦．Calvin 包屁衣．Calvin 大方包．Calvin 托特包．Calvin Klein 對錶．Calvin Klein new．Calvin 郵差包．Calvin 證件夾．Calvin Klein 手錶．Calvin 拉鍊袋．Calvin 相機包．Calvin 手提包．Calvin 手提袋．Calvin 化妝包．Calvin 方巾．Calvin 鋼索．Calvin 內褲．Calvin Klein 36．Calvin Klein 斜背包．Calvin Klein 10．Calvin Klein 項鍊．Calvin 淡香．Calvin T恤
- effie挺麗氣墊 全真皮素面彈力奈米休閒鞋 綠色
- MINI Swiss Watches 競速三眼計時腕錶(綠黑/45mm) MINI-27
- OUTDOOR-率真年代系列-皮底小後背包-黑 OD62027BK
- 橘平屋-海苔蛋捲雙饗禮盒(8盒/共2箱)
- EPOS Sophistiquee 阿波羅鏤空機械腕錶-黑/41mm
- Yohji Yamamoto 山本耀司時尚方框造型光學眼鏡-深棕 YY1018
- FitFlop TM-ROKKIT TM-海軍藍
- 岱妮蠶絲 - (AM0999N)純蠶絲男款衛生長褲／42針雙面110G (
- 【FIRSTBIKE 】德國高品質設計 寓教於樂-兒童滑步車/學步車
- Longchamp 經典高彩度可摺疊水餃包_ 短把/中/黑色
陸官專科班校友會 陳錦全獲傑出校友獎章【大成報】
1張半身照 逆轉林金貴無期徒刑判決【中央社】
顛覆傳統形式 台中青農很文創【NOWnews今日新聞】
1分鐘讓你了解戴奧辛，為什麼會出現在蛋上【KNOWING新聞】
台女遊日失聯幸尋回 消失3日細節仍待釐清【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》