【大成報記者吉雄世╱高雄報導】機車、自行車被捲入大型車輪胎下喪命的交通事故時有所聞，為了讓更多人瞭解內輪差的危險性，高雄市區監理所運用VR(Virtual Reality)技術，製作大型車內輪差虛擬實境影片，除了說明內輪差產生的原理，720度無死角的實境影片結合VR眼鏡，更讓莘莘學子有身歷其境的感受，加深對於大型車內輪差的認識，強化防禦駕駛的觀念，避免交通事故的發生。影片上線不到一個月，點閱率已突破兩萬人次。



機車、自行車與大型車發生交通事故，後果總是非常嚴重難以彌補，所以遇到大型車時，一定要非常小心駕駛，讓悲劇不再重演。高市所冬啟程所長表示，許多機車、自行車騎士不了解大型車輛的視野及內輪差死角，往往以為「駕駛應該看得見」處於險境而不自知，不少機車、自行車族因而成為輪下亡魂。



該所首創透過安駕中心深入大高雄國中、小學、高中、幼稚園及大專院校宣導交安觀念，體驗VR虛擬實境，並模仿人眼視角的技術，讓民眾身歷實境在3D立體空間，體驗大型車輛轉彎時出現的內輪差死角過程，希望有效減少馬路意外發生。



民眾何同學親自體驗過恍然大悟嘆：「平常以為駕駛應該看的見我，其實可能看不見或未注意到，原來遇上大型車輛要轉彎時，一定要閃遠一點，或禮讓大型車輛先行」。



冬所長表示，大型車輛轉彎時出現的內輪差死角，是用路人一定要知道的交通安全常識，透過3D VR影片，讓民眾都能了解內輪差的致命危險，避免類似慘劇再發生。