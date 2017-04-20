【大成報記者杜忠聰/臺南報導】台南市政府一年花多少經費製作官方APP？答案是900萬，林美燕議員指出花了900萬，卻換來17個「蚊子APP」，林美燕議員今針對研考會進行質詢，她表示旅行觀光同性質就高達7個以上;也發現關於水情APP有一個過於精簡、一個較為詳細，不解為何不合併為一，有些APP則是乏人問津，她查詢使用者評價後大都批評許多介面不便民。其中，最讓她驚訝的是，台南清運網APP更新日竟為2012年，勞工局找工作搶手職缺日期也是2013年、2017年順序亂跳，林美燕批根本胡亂剪貼，她認為研考會根本沒負起檢討審查責任。



林美燕議員表示，APP的目的是便利民眾不是消耗預算跟做做表面，對於外來遊客來說，APP也等同於市府的門面，遊客第一印象就不好了，玩起來怎麼會開心？她還批評部分APP系統版本、內容未及時更新，影響即時服務功能，如同浪費公帑。



她直言，政府開發便民APP時，特別容易忽略使用者體驗及感受，使得原本立意良善的政策反而幫倒忙，此外，政府機關已養成張貼公告流於流水帳，使用者有沒有看見，感受如何、訊息清不清楚好像就不關他們的事，這種純粹應付長官的心態實在很要不得。對比私人企業開發APP時，因有業績廣告的壓力，就不會被動等待使用者上門，而是想盡辦法增加下載者持續使用的誘因，讓APP不只用來查詢，還為使用者量身打造加值服務。政府應以此借鏡，補強政府APP的品質，才不會製造出一個個「蚊子APP」。



林美燕議員更直指研考會未落實檢討審查，她認為民眾如果想瞭解觀光地點、停車甚至公車就要下載三、四個APP，不僅沒達到便民的成效，根本是擾民，她以「生活行」APP為例，APP內容舉凡生活中各種事物，如天氣預報、各類公共運輸訂票、停車場加油站地點，甚至航班動態等通通都能查詢，一個程式就能解決所有問題，民眾自然就願意下載。



因此林美燕建議研考會應該研究如何避免現在多頭馬車形式，研議出跨局處的資訊整合APP，不僅能提升民眾使用率，下載意願也能提高，更是各局處宣導政令最佳的方式，讓政府開發的APP，使民眾更有感。