打擊腸病毒 賴市長前往校園宣導正確洗手五步驟大成報 (2017-04-20 16:40)
今日記者會由大灣國小的螢光夜龍表演揭開序幕，緊接著劍獅布袋戲文創團體更帶來寓教於樂的演出，讓孩子透過布袋戲的劇情，學習正確的腸病毒防治方法。賴市長現場邀請22位小朋友上台，分別針對布袋戲的內容，以及何謂「洗手五步驟」、「洗手五時機」來進行測驗，皆獲得正確的解答，市長不僅現場頒發獎品，並讚賞大灣國小的學生各個都是「打擊腸病毒的高手」。
腸病毒大多集中在夏季頻繁發生，因此每年進入四月，就是防疫的重要的時期。市府衛生局表示，目前腸病毒在社區雖屬低度流行，以克沙奇病毒輕症為主，但腸病毒71型自2012年後已未出現大規模流行疫情，3歲以下的幼兒大多未曾感染過，預期今年爆發大流行的機率可能提高，因此希望透過宣導防疫基本功的落實執行，守護自己與他人健康，已達防治腸病毒的目標。
為強調市府對抗腸病毒疫情的決心，今日現場也特別邀請該校視障學生作為代表，以特製洗手台教具，與賴市長共同示範洗手五時機及正確洗手五步驟，接著由市長帶領全校師生跳「洗手舞」，共同宣誓「一起來洗手、腸病毒快走、濕搓沖捧擦」，期望經由學校、家庭衛教來深入社區民眾，提升市民「大家勤洗手，不碰眼鼻口」的健康觀念。
隨著4月後氣溫上升及開學後學童間的互動，腸病毒的活躍度將隨之提高並恐助長腸病毒傳播，市府籲請民眾及教托育機構應教導學童養成良好個人衛生習慣，家中孩童如有身體不適的狀況，應儘速就醫，並請假在家休息至康復，落實「生病不上學」的防疫觀念。
另外，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應設法與其他幼兒隔離，減少接觸，以降低交叉感染的機會，並注意觀察是否出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等重症前兆病徵，一旦出現上述任一病徵，請務必立即送至本市重症專責醫院(成大醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、郭綜合醫院、臺南新樓醫院、麻豆新樓醫院)接受適當治療，掌握治療的黃金時間。
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