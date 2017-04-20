「長者居家安全健康服務」在安平，心安就平安大成報 (2017-04-20 16:45)
【大成報記者杜忠聰/臺南報導】因應人口政策宣導「便利安全好環境，老幼都安心」主題推廣，臺南市安平區衛生所、臺南市立醫院與國平社區共同協力推動居家安全健康管理計畫，希望讓長者能夠有個安全的居住環境。3月28日至7月25日於安平區國平社區活動中心設有「社區長者居家安全健康管理」的相關課程，並於活動期間還提供安平區「免費居家環境安全健檢服務」，有興趣民眾可洽安平區國平社區活動中心詢問。
隨著臺灣漸漸邁入高齡化社會，居家安全更顯得重要。根據統計，事故傷害死亡是目前臺灣十大死因的第6名，其中老年人跌倒致死又占事故傷害死亡的第2名，最常跌倒的地點又以家中家具旁、淋浴間或廁所等較為溼滑地方。為使長者能有安全的居家生活，安平區衛生所與臺南市立醫院於安平區國平社區活動中心推出「社區長者居家安全健康管理課程」共14堂課，課程內容不僅包含長者防跌知識，更增加強化體能、加強肌力，提升身體的平衡度等課程；同時更貼心的提供到居宅進行防跌健檢，包括浴室、走道、地板、光線照明等環境改善，如有發現燈泡故障，立即協助更換。安平區衛生所主任季達表示，跌倒是可以預防，透過課程傳遞防跌技巧與實務，及建構安全的居家環境，有助於幫助長者遠離跌倒恐懼，歡迎有興趣的民眾前往參加。
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