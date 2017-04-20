【大成報記者吉雄世╱高雄報導】高雄關於本(106)年4月19日，緝獲走私之萬寶路香菸轉口櫃乙只。該關表示，本案運用風險管理機制，於無密報情況下，由查緝關員過濾艙單時，機警發現來自馬來西亞轉往菲律賓，申報貨名為紡織物之貨櫃甚為可疑，經開櫃查核發現實際來貨為萬寶路香菸，與艙單顯然不符，全案經清查計走私45萬9,500包私菸(919箱)，因涉及違反海關緝私條例，已依法予以查扣。??? 高雄關關務長當日親赴現場嘉勉有功人員，並表示海關職司邊境管制與查緝走私，為確保國家稅收及維護國民健康，將賡續加強查緝行動，以防堵私劣菸品進入國境。海關同時呼籲民眾勇於檢舉不法走私，免費檢舉走私專線：0800-711117。