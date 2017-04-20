高雄關緝獲走私萬寶路洋菸919箱大成報 (2017-04-20 16:47)
??? 高雄關關務長當日親赴現場嘉勉有功人員，並表示海關職司邊境管制與查緝走私，為確保國家稅收及維護國民健康，將賡續加強查緝行動，以防堵私劣菸品進入國境。海關同時呼籲民眾勇於檢舉不法走私，免費檢舉走私專線：0800-711117。
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