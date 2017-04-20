中華職棒／聯盟決議鄭凱文罰款2萬元NOWnews今日新聞 (2017-04-20 17:31)
中華職棒聯盟表示，有關4月19日新莊棒球場中信兄弟與統一獅之戰3局上抗議事件，今天聯盟賽務部召開會議決議，中信兄弟總教練史耐德罰款1萬元，至於鄭凱文則罰款2萬元。
中華聯盟表示，中信兄弟總教練史耐德遭裁判驅逐出場，依中華職棒大聯盟規章球團隊職員違規懲罰規定第14條處罰款一萬元。
投手鄭凱文遭裁判驅逐出場，依球團隊職員違規懲罰規定第14條處罰款一萬元；不當擲球至場外，經聯盟認定非贈球行為，且其行為可能造成意外發生，依規章第9章聯盟競賽規程第21條行為規範第14項處罰款一萬元，共計處罰款兩萬。
該場主審裁判就該事件執法技巧，聯盟將召開會議另行檢討。
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