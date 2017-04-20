（中央社記者李晉緯台北20日綜合報導）台灣桌球選手洪子翔與楊恆韋的組合，今天在韓國公開賽先以3比1爆冷扳倒大會頭號種子、日本的森?政崇與大島祐哉，接著再以3比0擊敗新加坡組合，連闖兩關晉級4強。



國際桌球總會世界巡迴賽韓國公開賽今天起在韓國的仁川展開。



洪子翔與楊恆韋今天首戰以3比1（11比5、6比11、11比9、11比9），爆冷扳倒大會男雙頭號種子，日本選手森?政崇和大島祐哉的組合，成功搶進8強。



稍晚，洪子翔/楊恆韋再以11比9、12比10、11比8，擊敗新加坡選手高寧與龐學杰，順利晉級4強。1060420