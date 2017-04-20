▲SBL冠軍賽第四場 裕隆納智捷 vs. 臺北達欣工程。（圖／記者葉政勳攝，2017.3.30）

SBL票房每況愈下，各球團和體育署、中華民國籃球協會、轉播單位、行銷單位在20日召開會議決議，將重組SBL推動委員會，試圖找出方法振興票房。

會議決議，體育署、籃協、轉播單位、行銷單位以及7支球團，都將推出一位代表作為委員，共11位成為重組SBL推動委員會，並再從中選出一位召集人，以挽救不若以往的SBL票房。

籃協在日前曾計畫將票房收入釋出給各球團，但各球團得因此在季前繳納200萬元以供籃協經營比賽，對此各球團也在會議中出現分歧，協會對此則表示希望各球團能夠在5月15日之前給予答覆，另外各球團舉辦各項球迷活動體育署也會視情況給予經費補助。