（中央社記者李晉緯台北20日綜合報導）台灣桌球女將鄭怡靜和陳思羽今天在韓國公開賽女雙八強賽，以3比1擊敗同樣來自台灣的王意如與黃郁雯，順利晉級4強。



國際桌球總會世界巡迴賽韓國公開賽，今天起在韓國的仁川進行。鄭怡靜與陳思羽在這次比賽名列大會第2種子，首輪輪空。



王意如/黃郁雯今天稍早以3比2（11比6、4比11、13比11、7比11、11比8）艱苦擊敗韓國女將鄭宥美與李恩惠，成功闖進8強；鄭怡靜/陳思羽首輪則是輪空。



隨後鄭怡靜/陳思羽以11比6、9比11、11比6、11比9擊敗王意如/黃郁雯，順利晉級4強。1060420