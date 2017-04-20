日本職棒中日隊開季16戰，先發投手竟然是一勝難求，已經平了大洋隊（橫濱DeNA前身）的紀錄，今晚（20日）中日對阪神，大野雄大先發，如果再拿不到勝投，將改寫這個紀錄。

中日隊本季戰績不理想，開季以來的戰績是4勝2和10敗，而這4勝都不是先發投手拿下。4月7日中日7比5勝DeNA，是在7局下連得3分逆轉戰局，因此是由中繼的又吉克樹拿下。

中日隊4月12日與養樂多隊打到延長賽10局上才攻下3分，以5比2贏球，14日則與讀賣巨人隊苦鬥到12局下才以3比2險勝，這兩場勝投當然不會是先發投手。

昨（19日）晚中日隊因阪神隊的再見守備失誤贏球，勝投要記在最後一任的田島慎二身上，因此開幕起連續16場比賽先發投手拿不到勝投，中日隊追平紀錄。

中日隊今晚的先發投手大野雄大目前出賽3場，戰績0勝1敗、防禦率6.27。