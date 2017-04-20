道奇隊Clayton Kershaw（柯蕭）今天在主場對洛磯隊之戰，怒飆10次三振，帶領道奇4比2擊敗洛磯，報了一箭之仇。Kershaw贏得本季個人第3勝（1敗），「守護神」Kenley Jansen投1.1局沒失分，本季第4次救援成功。

Kershaw八日作客洛磯隊，先發6局被擊出8支安打包括3轟，失4分，吞敗投。今天回到主場再戰洛磯隊，1局上Kershaw就遇亂流，先保送Charlie Blackmon，接著連續被敲3支安打失1分，失掉這1分之後，Kershaw也穩定了下來。

此戰Kershaw先發7局被擊出5支安打失2分，三振10次、保送1次，精采地拿下勝投，而此戰是Kershaw生涯第52場單場飆出雙位數的三振，這52戰，道奇隊戰績41勝11敗。

道奇隊此戰擊出7支安打，Scott Van Slyke二局下轟出陽春彈（本季第1轟），5局下再敲3支安打攻下3分，奠定勝基。

去年國家聯盟新人王道奇隊Corey Seager此戰4打數1安打、1打點。大聯盟生涯前200戰就能達成200安、得100分、100打點、50支二壘打及30轟，Seager是國家聯盟史上自1920年之後的第6人，最近2人達成這個紀錄的是David Wright以及Albert Pujols。